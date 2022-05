Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagmittag mit Verlusten

Die Schaeffler-Aktie notierte um 19.05.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 5,47 EUR. In der Spitze büßte die Schaeffler-Aktie bis auf 5,42 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 118.593 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 16.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 8,29 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,04 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,58 EUR am 07.03.2022. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 19,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Schaeffler-Aktie im Durchschnitt mit 7,15 EUR.

Am 10.05.2022 hat Schaeffler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,56 Prozent auf 3.758,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.560,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Schaeffler am 04.08.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 08.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,18 EUR je Aktie belaufen.

