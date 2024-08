Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Freitagmittag nahe Nulllinie

Schaeffler im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 4,67 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Schaeffler-Aktie ließ sich um 11:44 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 4,67 EUR. Der Kurs der Schaeffler-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,71 EUR zu. Der Kurs der Schaeffler-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,64 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,68 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 91.416 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,78 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.08.2024 bei 4,57 EUR. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 2,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,363 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 7,18 EUR.

Schaeffler veröffentlichte am 06.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,21 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Schaeffler im vergangenen Quartal 4,19 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schaeffler 4,06 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 05.11.2024 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 11.11.2025 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der Schaeffler-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,838 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

