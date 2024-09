Schaeffler Aktie News: Schaeffler gibt am Mittag nach

Notierung im Blick

Die Schaeffler-Aktie wies um 11:42 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 4,31 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Schaeffler-Aktie bei 4,29 EUR. Bei 4,33 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 88.145 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 6,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 57,19 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 4,10 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,78 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,333 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,18 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 06.08.2024 vor. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,21 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,06 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,19 Mrd. EUR ausgewiesen.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2025 dürfte Schaeffler die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,796 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

