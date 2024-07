Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Dienstagnachmittag kaum bewegt

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Schaeffler-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 5,09 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 5,09 EUR. Im Tageshoch stieg die Schaeffler-Aktie bis auf 5,15 EUR. Bei 5,04 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 5,09 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 144.401 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2024 auf bis zu 6,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 33,24 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,64 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 9,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Schaeffler-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,396 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,07 EUR aus.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,19 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,09 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Schaeffler am 06.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 12.08.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,890 EUR fest.

