Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 5,05 EUR.

Das Papier von Schaeffler gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:44 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 5,05 EUR abwärts. Im Tief verlor die Schaeffler-Aktie bis auf 5,03 EUR. Bei 5,09 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 49.244 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 6,78 EUR. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 25,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,64 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 8,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Schaeffler-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,396 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,07 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Schaeffler ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,19 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,61 Prozent auf 4,09 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 4,15 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,890 EUR je Aktie belaufen.

