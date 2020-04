Corona-Krise schlägt voll durch: Lufthansa schreibt tiefrote Zahlen - Aktie steuert auf Rekordtief zu

Im zweiten Quartal rechnet der DAX-Konzern mit einem noch höheren Fehlbetrag, weil nicht absehbar sei, wann der Flugbetrieb über den Rückkehrer-Flugplan hinaus wieder aufgenommen werden kann.

Der Lufthansa-Umsatz sackte im ersten Quartal auf Basis vorläufiger Zahlen um 18 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro ab. Allein im März stand ein Einbruch von knapp 47 Prozent zu Buche.

Der bereinigte Verlust vor Zinsen und Steuern lag bei rund 1,2 Milliarden Euro nach einem Minus von 336 Millionen im Vorjahreszeitraum. Ein Nettoergebnis hat die Lufthansa noch nicht veröffentlicht, sie geht aber davon aus, dass Wertminderungen und die negative Wertentwicklung von Absicherungsgeschäften für Treibstoff das Ergebnis zusätzlich erheblich belasten werden.

Details will die Lufthansa nun erst in der zweiten Maihälfte nennen, ursprünglich war die Veröffentlichung des Quartalsabschlusses für den 30. April vorgesehen. Ein genaues Datum steht noch nicht fest.

Lufthansa rutscht weiter in die Krise - Rekordtief im Visier

Aktien des Krisenverlierers kommen nicht zur Ruhe: Sie werden am Freitagmorgen via XETRA um 0,92 Prozent auf 7,73 Euro weiter in Richtung ihres Rekordtefs vom März 2003 bei 6,80 Euro hinunter geschickt.

Der Strom negativer Analystenkommentare wurde entsprechend noch reißender. So stampften die Experten von Kepler Cheuvreux ihr Kursziel mit Blick auf für die kommenden Wochen zu knappe Liquiditätsreserven auf 2 Euro ein. Eigenen Angaben zufolge verfügt der Konzern aktuell nach erneuten Kreditaufnahmen insgesamt über 4,4 Milliarden Euro flüssige Mittel, die allerdings deutlich abnehmen würden. "Der Konzern rechnet nicht damit, den entstehenden Kapitalbedarf mit weiteren Mittelaufnahmen am Markt decken zu können", hieß es. Daher wird "intensiv" mit den Regierungen der Airline-Heimatländer Deutschland, Schweiz, Österreich und Belgien verhandelt.

Analyst Michael Kuhn von der französischen Société Générale drehte seine Kauf- in eine Verkaufsempfehlung um und pulverisierte sein Kursziel von 11 auf 3 Euro. Er reagiert damit auf die Abwärtsdynamik des Geschäfts der drei größten europäischen Netzwerk-Fluggesellschaften Lufthansa, Air France-KLM und International Consolidated Airlines. Eine Erholung dürfte länger auf sich warten lassen als bislang gedacht. Morgan-Stanley-Expertin Analystin Carolina Dores hatte tags zuvor geschätzt, dass bei den Airlines erst 2022 das Niveau von 2019 wieder erreicht wird. Veränderungen im Kundenverhalten könnten dieses Ziel noch weiter in die Zukunft verschieben.

Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images