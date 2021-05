Nach Screenshot-Leak eines angeblichen Mitarbeiters: Amazon äußert sich zu Datum für Prime Day

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.736,50 EUR

• Echtheit des Screenshots nicht verifizierbar• Amazon: Prime Day noch im zweiten Quartal• Genaues Datum des Amazon Prime Day noch immer ausstehend

Die Nachfolge des beliebten Shopping-Events verkündete Brian Olsavsky, Chief Financial Officer bei Amazon, unter Berufung auf "Foxbusiness" und dem Portal "Pocket-lint.com" bei einer Telefonkonferenz mit Pressevertretern bezüglich der Ergebnisse des ersten Quartals 2021.

Amazon-Aussage widerspricht geleakten Screenshot

Noch vor wenigen Tagen wurde ein Screenshot eines angeblichen Amazon-Mitarbeiters durch das Portal "Kiplinger.com" veröffentlicht, der zeigen sollte, dass der Amazon Prime Day in diesem Jahr am 12. und 13. Juli 2021 stattfinden wird. Das Portal selbst konnte die Echtheit des Screenshots sowie die Vertrauenswürdigkeit der Quelle nicht verifizieren. Die jüngsten Aussagen des Amazon-CFO Brian Olsavsky bei einer Telefonkonferenz mit Pressevertretern in Bezug auf die Ergebnisse des ersten Quartals 2021 widersprechen den vermeintlichen Insider-Informationen: "Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir das zweitätige Rabatt-Event im zweiten Quartal abhalten werden", so Brian Olsavsky unter Berufung auf "FoxBusiness" und "Pocket-lint.com". Damit sind sämtliche Tage im Monat Juli und damit auch die kolportierten Daten des Screenshots aus dem Rennen.

Der im Jahr 2015 ins Leben gerufene Amazon Prime Day fand in fünf aufeinanderfolgenden Jahren im Juli statt. Auch im letzten Jahr war ursprünglich der Monat Juli für das Event vorgesehen, doch aufgrund der Corona-Pandemie verschob Amazon den Prime Day auf den 13. und 14. Oktober.

Warum der Monat Juli für Amazon nicht in Frage kommt

Der Amazon Prime Day sei laut Olsavsky auch für die Handelspartner Amazons eine hervorragende Möglichkeit, mehr Kunden zu erreichen und in deren Fokus zu rücken. Zudem gibt es eine Vielzahl an Faktoren, die dafür sprechen, den Prime Day noch im zweiten Quartal stattfinden zu lassen - wie etwa die noch immer ausstehenden Olympischen Spiele. Zudem ist der Juli ein großer Reisemonat. "Es dürfte also besser sein, für unsere Kunden und für unsere Verkäufer, in diesem Jahr mit einem anderen Zeitraum zu experimentieren. Im Jahr 2020 haben wir in die andere Richtung experimentiert, in dem wir das Event in den Oktober verschoben haben. Aber wir glauben, dass spät im zweiten Quartal ein besserer Zeitpunkt sein könnte. Das testen wir in diesem Jahr.", so CFO Olsavsky laut "Pocket-lint.com".

Siebter Shoppingtag Amazons in Folge

Auch wenn das offizielle Datum nach wie vor aussteht, so verdichten sich die Anzeichen, dass Schnäppchenjäger in diesem Jahr wieder wie gewohnt in den warmen Sommermonaten auf die von Amazon veranstaltete Shopping-Jagd gehen können. Seit 2015 veranstaltet Amazon jährlich den Amazon Prime Day. An diesem Tag erhalten Amazon-Kunden mit einem Prime-Abo günstige, zeitlich begrenzte Angebote und Rabatte über nahezu alle Produktkategorien hinweg.

Redaktion finanzen.net

