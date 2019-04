Apple-Experte: 2020 kommt ein 5G-iPhone mit Chips von QUALCOMM und Samsung

Davon geht zumindest Ming-Chi Kuo aus. Der Analyst von TF International Securities ist ein Apple -Experte und lag in der Vergangenheit mit seinen Voraussagen bezüglich des iKonzerns meist richtig. Den 5G-Standard ermöglichen sollen seiner Ansicht nach sowohl Chips vom US-amerikanischen Halbleiterhersteller QUALCOMM als auch solche vom südkoreanischen Mischkonzern Samsung , die in der neuen iPhone-Generation verbaut sein könnten.

Apple-Streit mit QUALCOMM beigelegt

Noch bis vor kurzem sah es eher nicht danach aus, dass Apple seine Zukunft mit QUALCOMM bestreiten würde. Der iKonzern und der Chip-Hersteller lieferten sich einen erbitterten Streit um Lizenzen und Patente. Doch in der letzten Woche einigten sich Apple und QUALCOMM überraschend plötzlich und schlossen einen neuen auf sechs Jahre ausgelegten Vertrag ab. Dass Apple auch in seinen neuen iPhones Chips von QUALCOMM verbauen wird, ist damit klar.

"Wir gehen davon aus, dass Apple 5G-Basisband-Chips von QUALCOMM (Fokus auf mmWave-Märkte) und Samsung (Fokus auf Sub-6GHz-Märkte) einsetzen wird", schreibt Kuo in einer Mitteilung. Mit dem Einsatz von Chips von zwei verschiedenen Herstellern, die sich auch auf unterschiedliche Märkte konzentrieren, hätte Apple einige Vorteile. Die Versorgung sei bei zwei Lieferanten besser abgesichert, der Preis niedriger und der iKonzern hätte mehr Verhandlungsspielraum bei den Kosten und Vertragsmodalitäten.

5G-Technologie ab 2020 in iPhones

Die Modems, die 5G können, gibt es von QUALCOMM und Samsung zwar schon, allerdings wird es Apple wohl nicht möglich sein, bereits in diesem Jahr iPhones mit der Technologie vorzustellen - normalerweise präsentiert der iPhone-Hersteller immer im September seine neuen Geräte, was nun zeitlich zu knapp sein könnte. Aus diesem Grund datiert Kuo die Einführung der 5G-Smartphones auf 2020.

Die 5G-iPhones könnten bei Apple auch die Verkaufszahlen erhöhen. Laut Kuo sei die Möglichkeit, den neuesten schnellen und zuverlässigen Mobilfunkstandard zu nutzen, für viele Apple-Kunden ein Kaufanreiz, auch wenn ihr "altes" iPhone noch nicht gerade alt sei. iPhones mit 5G-Standard könnten somit die Verkäufe ankurbeln und den iPhone-Nutzungszyklus bei Apple-Fans verkürzen. Potenzial sieht Kuo hierbei vor allem für die High-End-iPhones, beispielsweise das iPhone XS oder das iPhone XS Max, die preislich bei 1.149 beziehungsweise 1.249 Euro starten.

2020 könnten 200 Millionen iPhones verkauft werden

Für viele Investoren und Apple-Fans sind die iPhone-Verkaufszahlen immer noch eine der wichtigsten Kennziffern, die die Bewertung des Unternehmens stark beeinflussen. Obwohl Apple Ende des letzten Jahres verkündete, von nun an die Verkaufszahlen in seinen Quartalsberichten nicht mehr mit anzugeben, weil sich der iKonzern auf andere Geschäftsbereiche fokussieren will, wie beispielsweise den Service-Bereich, ist das iPhone doch noch das Gerät, das für viele Apple ausmacht.

Apple-Analyst Kuo rechnet für 2019 mit 188 bis 192 Millionen verkauften iPhones, 2020 könnten dank des 5G-iPhones dann zwischen 195 und 200 Millionen Einheiten verkauft werden. Verglichen mit 2015, dem Jahr der meisten iPhone-Verkäufe mit mehr als 231 Millionen verkauften Einheiten, sind aber auch Kuos Schätzungen der iPhone-Verkäufe nicht gerade überschwänglich. Um sich am Markt zu behaupten, ist die Einführung von 5G-iPhones für Apple allerdings unabdinglich.

Theresa Rauffmann / Redaktion finanzen.net

