SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Das Papier von SCHOTT Pharma konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 21,50 EUR.
Um 11:48 Uhr stieg die SCHOTT Pharma-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 21,50 EUR. Im Tageshoch stieg die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 21,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,45 EUR. Der Tagesumsatz der SCHOTT Pharma-Aktie belief sich zuletzt auf 5.306 Aktien.
Am 25.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 32,74 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 34,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
SCHOTT Pharma-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,160 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,25 EUR.
Am 12.08.2025 lud SCHOTT Pharma zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 256,46 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 253,59 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2025 terminiert. SCHOTT Pharma dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.12.2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.08.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
