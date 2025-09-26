SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma präsentiert sich am Vormittag stärker

So entwickelt sich SCHOTT Pharma

Die Aktie von SCHOTT Pharma zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von SCHOTT Pharma zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 20,85 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 20,85 EUR zu. Die SCHOTT Pharma-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.036 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Am 25.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,74 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SCHOTT Pharma-Aktie. Bei einem Wert von 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 11,27 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

SCHOTT Pharma-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,160 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,25 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie an.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SCHOTT Pharma in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 256,46 Mio. EUR im Vergleich zu 253,59 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 11.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von SCHOTT Pharma veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.12.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

