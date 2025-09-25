SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Freitagmittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich SCHOTT Pharma

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die SCHOTT Pharma-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 20,75 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von SCHOTT Pharma nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 2,1 Prozent auf 20,75 EUR. Der Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,65 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.376 SCHOTT Pharma-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 32,74 EUR. 57,78 Prozent Plus fehlen der SCHOTT Pharma-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SCHOTT Pharma-Aktie 12,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten SCHOTT Pharma-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,160 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,25 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SCHOTT Pharma am 12.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,31 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat SCHOTT Pharma 256,46 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

SCHOTT Pharma wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.12.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 10.12.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie.

