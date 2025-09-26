SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von SCHOTT Pharma zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 20,85 EUR.

Um 11:35 Uhr konnte die Aktie von SCHOTT Pharma zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 20,85 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SCHOTT Pharma-Aktie sogar auf 20,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.514 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,74 EUR erreichte der Titel am 25.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SCHOTT Pharma-Aktie 57,03 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 18,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Im Vorjahr erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre 0,160 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,25 EUR.

Am 12.08.2025 äußerte sich SCHOTT Pharma zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,31 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat SCHOTT Pharma 256,46 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

SCHOTT Pharma wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.12.2025 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte SCHOTT Pharma möglicherweise am 10.12.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SCHOTT Pharma-Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

SCHOTT Pharma-Aktie dennoch leichter: SCHOTT Pharma wächst

SCHOTT Pharma-Aktie dreht ins Plus: SCHOTT Pharma dämpft Umsatzaussichten

SCHOTT Pharma-Aktie unbeeindruckt: Neuer Finanzchef