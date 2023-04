secunet-Aktie im Plus: secunet vermeldet Quartalsverlust - Jahresziele dennoch im Blick

Im ersten Quartal lag der Umsatz mit 55,2 Millionen Euro rund 16 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor, wie das im SDAX gelistete Unternehmen überraschend auf Basis vorläufiger Zahlen am Donnerstag in Essen mitteilte. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) stand ein Verlust von 6,2 Millionen Euro, nachdem secunet Security Networks ein Jahr zuvor noch einen operativen Gewinn von 8,5 Millionen Euro erzielt hatte. Dennoch hält der Vorstand an seinen Geschäftszielen für das Gesamtjahr fest - und verweist auf einen "rekordhohen Auftragsbestand".

So rechnet das Management für 2023 weiterhin mit einem Umsatz von rund 375 Millionen Euro. Der operative Gewinn (Ebit) soll etwa 50 Millionen Euro erreichen. secunets Geschäft habe seinen Schwerpunkt im zweiten Halbjahr, hieß es. Ein solcher Verlauf deute sich auch für 2023 an. So habe sich der Auftragsbestand Ende März auf 228,6 Millionen Euro belaufen.

Im XETRA-Handel am Freitag gab die secunet-Aktie zunächst leicht nach, bevor sie die Richtung wechselte und ins Plus drehte. Nun gewinnt das Papier zeitweise 1,25 Prozent auf 203,00 Euro.

/stw/he

ESSEN (dpa-AFX)

Bildquellen: secunet Security Networks AG