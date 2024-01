Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 fällt

NASDAQ 100-Entwicklung

So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags.

Am Dienstag fällt der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,40 Prozent auf 16.766,17 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,343 Prozent tiefer bei 16.775,10 Punkten in den Handel, nach 16.832,92 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 16.895,33 Punkte, das Tagestief hingegen 16.726,59 Zähler.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, mit 16.623,45 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 16.10.2023, mit 15.172,73 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 11.541,48 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,34 Prozent nach oben. Bei 16.900,37 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.249,19 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,14 Prozent auf 157,02 USD), O Reilly Automotive (+ 4,31 Prozent auf 994,12 USD), NVIDIA (+ 2,95 Prozent auf 563,26 USD), Cadence Design Systems (+ 2,92 Prozent auf 276,35 USD) und Micron Technology (+ 2,18 Prozent auf 84,19 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil ANSYS (-6,00 Prozent auf 325,70 USD), Moderna (-5,03 Prozent auf 100,62 USD), JDcom (-4,37 Prozent auf 23,62 USD), PayPal (-4,24 Prozent auf 58,42 USD) und Lucid (-4,16 Prozent auf 2,88 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Das Handelsvolumen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 12.011.692 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,643 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,06 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,53 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net