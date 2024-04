Schwache Performance in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Minus

Index-Performance im Blick

So bewegte sich der S&P 500 am ersten Tag der Woche zum Handelsende.

Zum Handelsschluss verlor der S&P 500 im NYSE-Handel 1,20 Prozent auf 5.061,82 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 44,043 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0,873 Prozent höher bei 5.168,16 Punkten, nach 5.123,41 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 5.168,43 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.052,47 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 15.03.2024, bei 5.117,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, einen Wert von 4.783,83 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, wurde der S&P 500 mit 4.137,64 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,73 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 5.264,85 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.682,11 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell SVB Financial Group (+ 20,00 Prozent auf 0,06 USD), M&T Bank (+ 4,74 Prozent auf 140,94 USD), Goldman Sachs (+ 2,92 Prozent auf 400,88 USD), Centene (+ 2,81 Prozent auf 72,72 USD) und Cardinal Health (+ 1,84 Prozent auf 107,03 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Salesforce (-7,28 Prozent auf 272,90 USD), Tesla (-5,59 Prozent auf 161,48 USD), Globe Life (-5,55 Prozent auf 55,81 USD), Illumina (-4,65 Prozent auf 121,16 USD) und ServiceNow (-4,28 Prozent auf 735,81 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 24.834.672 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,942 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 266,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

