Schwache Performance in New York: S&P 500 gibt zum Handelsstart nach

Kursverlauf

Der S&P 500 setzt am Dienstagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Werte in diesem Artikel

Um 15:57 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,04 Prozent schwächer bei 6.009,89 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 52,939 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,250 Prozent stärker bei 6.027,32 Punkten, nach 6.012,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5.994,63 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.027,68 Zählern.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, den Stand von 5.970,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.10.2024, lag der S&P 500-Kurs bei 5.823,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, den Stand von 4.890,97 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 2,41 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6.128,18 Punkten. Bei 5.773,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Royal Caribbean Cruises (+ 7,47 Prozent auf 254,50 USD), Invesco (+ 6,65 Prozent auf 18,93 USD), Boeing (+ 4,71 Prozent auf 183,41 USD), Raytheon Technologies (+ 4,02 Prozent auf 130,08 USD) und Carnival (+ 3,23 Prozent auf 26,51 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil General Motors (-8,36 Prozent auf 50,33 USD), Hewlett Packard Enterprise (-6,41 Prozent auf 21,48 USD), Juniper Networks (-5,80 Prozent auf 36,41 USD), Synchrony Financial (-5,78 Prozent auf 65,82 USD) und Lockheed Martin (-5,69 Prozent auf 475,03 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 29.189.190 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 mit 3,313 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet mit 0,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net