Schwache Performance in New York: S&P 500 in der Verlustzone

S&P 500-Kursverlauf

Wenig Veränderung ist am dritten Tag der Woche in New York zu beobachten.

Um 20:00 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 0,14 Prozent auf 5.724,97 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 46,508 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,049 Prozent auf 5.735,75 Punkte an der Kurstafel, nach 5.732,93 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5.712,06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5.741,03 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0,229 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, den Stand von 5.634,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5.469,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 4.337,44 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 20,71 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 5.741,03 Punkte. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Hewlett Packard Enterprise (+ 4,13 Prozent auf 19,66 USD), Alaska Air Group (+ 2,33 Prozent auf 42,59 USD), Intel (+ 2,28 Prozent auf 23,33 USD), Under Armour (+ 1,94 Prozent auf 8,15 USD) und Cintas (+ 1,90 Prozent auf 208,75 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Global Payments (-5,99 Prozent auf 97,59 USD), General Motors (-5,35 Prozent auf 45,50 USD), Amgen (-4,86 Prozent auf 314,85 USD), Tyson Foods (-4,16 Prozent auf 58,00 USD) und Advance Auto Parts (-4,11 Prozent auf 39,23 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 27.285.083 Aktien gehandelt. Mit 3,076 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Im S&P 500 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600,00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

