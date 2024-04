Schwache Performance in Wien: So entwickelt sich der ATX am Mittag

ATX aktuell

Das macht das Börsenbarometer in Wien heute.

Am Mittwoch steht der ATX um 12:07 Uhr via Wiener Börse 0,08 Prozent im Minus bei 3.582,95 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 114,370 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,007 Prozent auf 3.586,20 Punkte an der Kurstafel, nach 3.585,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3.564,73 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.590,29 Zählern.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 0,456 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, wies der ATX 3.378,54 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 10.01.2024, lag der ATX-Kurs bei 3.421,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, wies der ATX einen Stand von 3.195,70 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 5,01 Prozent. Bei 3.598,65 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 3.305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 2,09 Prozent auf 46,45 EUR), voestalpine (+ 1,55 Prozent auf 27,44 EUR), Erste Group Bank (+ 1,18 Prozent auf 43,05 EUR), Verbund (+ 1,15 Prozent auf 70,55 EUR) und Andritz (+ 1,04 Prozent auf 58,40 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen BAWAG (-5,25 Prozent auf 56,85 EUR), OMV (-1,41 Prozent auf 43,26 EUR), Raiffeisen (-1,20 Prozent auf 18,05 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,04 Prozent auf 114,40 EUR) und Vienna Insurance (-0,34 Prozent auf 28,95 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX sticht die BAWAG-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 96.941 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 23,798 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 3,32 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

