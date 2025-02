Schwache Performance in Zürich: SMI präsentiert sich mittags schwächer

Index-Performance

Wenig verändert zeigt sich der SMI am Mittag.

Um 12:08 Uhr verliert der SMI im SIX-Handel 0,05 Prozent auf 12.687,32 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,483 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,116 Prozent auf 12.708,87 Punkte an der Kurstafel, nach 12.694,16 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Mittwoch bei 12.682,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12.732,40 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,775 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, lag der SMI-Kurs bei 11.791,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11.712,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.02.2024, betrug der SMI-Kurs 11.179,30 Punkte.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 9,15 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 12.732,40 Punkten. Bei 11.570,13 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Roche (+ 0,80 Prozent auf 290,50 CHF), Sika (+ 0,43 Prozent auf 234,70 CHF), Swiss Life (+ 0,37 Prozent auf 769,80 CHF), Holcim (+ 0,35 Prozent auf 96,44 CHF) und Geberit (+ 0,31 Prozent auf 513,40 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Lonza (-1,35 Prozent auf 600,60 CHF), Alcon (-1,14 Prozent auf 81,18 CHF), UBS (-0,59 Prozent auf 30,12 CHF), Novartis (-0,51 Prozent auf 97,54 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,48 Prozent auf 208,50 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.110.608 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 242,423 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,27 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

