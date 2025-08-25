Schwache Performance in Zürich: SPI notiert zum Handelsende im Minus
Der SPI bewegte sich heute im Minus.
Werte in diesem Artikel
Am Dienstag tendierte der SPI via SIX letztendlich 0,41 Prozent leichter bei 16.896,19 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,163 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,638 Prozent schwächer bei 16.858,39 Punkten in den Dienstagshandel, nach 16.966,59 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SPI betrug 16.858,39 Punkte, das Tageshoch hingegen 16.987,79 Zähler.
SPI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Stand von 16.711,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2025, stand der SPI bei 16.950,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2024, stand der SPI noch bei 16.389,74 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8,88 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 17.386,61 Punkten. Bei 14.361,69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell lastminutecom (+ 4,67 Prozent auf 15,70 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,54 Prozent auf 8,98 CHF), Addex Therapeutics (+ 3,21 Prozent auf 0,06 CHF), Calida (+ 3,10 Prozent auf 14,64 CHF) und Medartis (+ 2,95 Prozent auf 87,20 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil TX Group (-9,60 Prozent auf 202,50 CHF), Vetropack A (-9,27 Prozent auf 27,40 CHF), Highlight Event and Entertainment (-5,03 Prozent auf 8,50 CHF), Implenia (-5,02 Prozent auf 62,40 CHF) und PolyPeptide (-4,97 Prozent auf 27,75 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SPI
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 9.678.153 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 232,373 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 8,73 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Addex Therapeutics
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Addex Therapeutics
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Addex Therapeutics News
Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com
Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.02.2013
|Roche kaufen
|S&P Equity Research
|22.02.2013
|Roche halten
|Citigroup Corp.
|05.02.2013
|Roche halten
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|01.02.2013
|Roche kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.2013
|Roche kaufen
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.02.2013
|Roche kaufen
|S&P Equity Research
|01.02.2013
|Roche kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.2013
|Roche kaufen
|Barclays Capital
|30.01.2013
|Roche kaufen
|S&P Equity Research
|28.01.2013
|Roche kaufen
|S&P Equity Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.02.2013
|Roche halten
|Citigroup Corp.
|05.02.2013
|Roche halten
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|11.12.2012
|Roche halten
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|05.11.2012
|Roche neutral
|Citigroup Corp.
|18.10.2012
|Roche halten
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2007
|Roche reduzieren
|Independent Research GmbH
|14.08.2007
|Roche reduzieren
|Independent Research GmbH
|19.07.2007
|Roche reduzieren
|Independent Research
|12.07.2007
|Roche reduzieren
|Independent Research
|19.04.2007
|Roche reduzieren
|Independent Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche Holding AG (Inhaberaktie) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen