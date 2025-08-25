DAX24.180 -0,4%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,37 -3,1%Dow45.285 ±0,0%Nas21.485 +0,2%Bitcoin94.158 -0,7%Euro1,1656 +0,3%Öl67,34 -2,0%Gold3.386 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas tiefer -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Top News
BYD-Aktie schließt höher: Das sollten Anleger vor der Zahlenvorlage von BYD wissen BYD-Aktie schließt höher: Das sollten Anleger vor der Zahlenvorlage von BYD wissen
Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++
SPI-Kursverlauf

Schwache Performance in Zürich: SPI notiert zum Handelsende im Minus

26.08.25 17:57 Uhr
Schwache Performance in Zürich: SPI notiert zum Handelsende im Minus | finanzen.net

Der SPI bewegte sich heute im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0,06 CHF 0,00 CHF 3,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Calida AG
14,64 CHF 0,44 CHF 3,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Highlight Event and Entertainment AG
8,50 CHF -0,45 CHF -5,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Implenia AG
62,40 CHF -3,30 CHF -5,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
lastminute.com N.V.
15,80 EUR -0,60 EUR -3,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
82,34 CHF 0,22 CHF 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Medartis Holding AG
87,20 CHF 2,50 CHF 2,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
8,84 EUR -0,51 EUR -5,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OC Oerlikon Corporation AG
3,03 CHF -0,03 CHF -1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PolyPeptide
27,75 CHF -1,45 CHF -4,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Relief Therapeutics Holding AG
2,70 CHF -0,02 CHF -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG (Inhaberaktie)
271,60 CHF -0,40 CHF -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TX Group
202,50 CHF -21,50 CHF -9,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
32,28 CHF -0,10 CHF -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vetropack Holding AG Act nom -A-
27,40 CHF -2,80 CHF -9,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SPI
16.896,2 PKT -70,4 PKT -0,41%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag tendierte der SPI via SIX letztendlich 0,41 Prozent leichter bei 16.896,19 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,163 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,638 Prozent schwächer bei 16.858,39 Punkten in den Dienstagshandel, nach 16.966,59 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 16.858,39 Punkte, das Tageshoch hingegen 16.987,79 Zähler.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Stand von 16.711,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2025, stand der SPI bei 16.950,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2024, stand der SPI noch bei 16.389,74 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8,88 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 17.386,61 Punkten. Bei 14.361,69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell lastminutecom (+ 4,67 Prozent auf 15,70 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,54 Prozent auf 8,98 CHF), Addex Therapeutics (+ 3,21 Prozent auf 0,06 CHF), Calida (+ 3,10 Prozent auf 14,64 CHF) und Medartis (+ 2,95 Prozent auf 87,20 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil TX Group (-9,60 Prozent auf 202,50 CHF), Vetropack A (-9,27 Prozent auf 27,40 CHF), Highlight Event and Entertainment (-5,03 Prozent auf 8,50 CHF), Implenia (-5,02 Prozent auf 62,40 CHF) und PolyPeptide (-4,97 Prozent auf 27,75 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 9.678.153 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 232,373 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 8,73 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Addex Therapeutics

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Addex Therapeutics

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

DatumRatingAnalyst
25.02.2013Roche kaufenS&P Equity Research
22.02.2013Roche haltenCitigroup Corp.
05.02.2013Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
01.02.2013Roche kaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2013Roche kaufenBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
25.02.2013Roche kaufenS&P Equity Research
01.02.2013Roche kaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2013Roche kaufenBarclays Capital
30.01.2013Roche kaufenS&P Equity Research
28.01.2013Roche kaufenS&P Equity Research
DatumRatingAnalyst
22.02.2013Roche haltenCitigroup Corp.
05.02.2013Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
11.12.2012Roche haltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
05.11.2012Roche neutralCitigroup Corp.
18.10.2012Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
DatumRatingAnalyst
17.10.2007Roche reduzierenIndependent Research GmbH
14.08.2007Roche reduzierenIndependent Research GmbH
19.07.2007Roche reduzierenIndependent Research
12.07.2007Roche reduzierenIndependent Research
19.04.2007Roche reduzierenIndependent Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche Holding AG (Inhaberaktie) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen