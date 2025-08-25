Schwache Performance in Zürich: SPI notiert zum Handelsende im Minus

SPI-Kursverlauf

Der SPI bewegte sich heute im Minus.

Am Dienstag tendierte der SPI via SIX letztendlich 0,41 Prozent leichter bei 16.896,19 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,163 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,638 Prozent schwächer bei 16.858,39 Punkten in den Dienstagshandel, nach 16.966,59 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 16.858,39 Punkte, das Tageshoch hingegen 16.987,79 Zähler.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Stand von 16.711,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2025, stand der SPI bei 16.950,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2024, stand der SPI noch bei 16.389,74 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8,88 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 17.386,61 Punkten. Bei 14.361,69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell lastminutecom (+ 4,67 Prozent auf 15,70 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,54 Prozent auf 8,98 CHF), Addex Therapeutics (+ 3,21 Prozent auf 0,06 CHF), Calida (+ 3,10 Prozent auf 14,64 CHF) und Medartis (+ 2,95 Prozent auf 87,20 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil TX Group (-9,60 Prozent auf 202,50 CHF), Vetropack A (-9,27 Prozent auf 27,40 CHF), Highlight Event and Entertainment (-5,03 Prozent auf 8,50 CHF), Implenia (-5,02 Prozent auf 62,40 CHF) und PolyPeptide (-4,97 Prozent auf 27,75 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 9.678.153 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 232,373 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 8,73 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net