Schwacher Handel in New York: Dow Jones schwächelt schlussendlich

Dow Jones-Performance

Beim Dow Jones standen die Signale schlussendlich auf Stabilisierung.

Am Montag beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 40.539,93 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 13,915 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1,10 Prozent leichter bei 40.140,86 Punkten, nach 40.589,34 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 40.682,49 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 40.388,83 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, lag der Dow Jones bei 39.118,86 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 29.04.2024, bei 38.386,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, bei 35.459,29 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,49 Prozent zu. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 41.376,00 Punkten. Bei 37.122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit McDonalds (+ 3,74 Prozent auf 261,42 USD), Walt Disney (+ 2,46 Prozent auf 92,14 USD), Merck (+ 2,01 Prozent auf 127,78 USD), Nike (+ 1,36 Prozent auf 73,55 USD) und Visa (+ 0,82 Prozent auf 261,60 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-1,70 Prozent auf 344,53 USD), Intel (-1,66 Prozent auf 30,83 USD), 3M (-1,57 Prozent auf 125,16 USD), Salesforce (-1,57 Prozent auf 258,59 USD) und Johnson Johnson (-1,29 Prozent auf 158,56 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 11.907.121 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3,078 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Die Verizon-Aktie hat mit 8,74 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net