Schwacher Handel in New York: S&P 500 schwächelt zum Start des Freitagshandels

Index im Blick

So bewegt sich der S&P 500 am Freitag.

Am Freitag verbucht der S&P 500 um 15:57 Uhr via NYSE Verluste in Höhe von 0,27 Prozent auf 5.698,48 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 45,697 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,239 Prozent auf 5.699,99 Punkte an der Kurstafel, nach 5.713,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 5.709,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.698,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 1,48 Prozent. Der S&P 500 stand vor einem Monat, am 20.08.2024, bei 5.597,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.06.2024, notierte der S&P 500 bei 5.473,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.09.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 4.402,20 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 20,15 Prozent aufwärts. Bei 5.733,57 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.682,11 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Nike (+ 7,69 Prozent auf 87,21 USD), NRG Energy (+ 2,90 Prozent auf 84,20 USD), Eli Lilly (+ 2,13 Prozent auf 934,51 USD), DXC Technology (+ 2,09 Prozent auf 21,50 USD) und Super Micro Computer (+ 1,78 Prozent auf 445,00 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil SVB Financial Group (-15,38 Prozent auf 0,01 USD), FedEx (-14,44 Prozent auf 257,00 USD), Old Dominion Freight Line (-4,17 Prozent auf 196,00 USD), Lennar (-3,98 Prozent auf 184,79 USD) und United Parcel Service (-3,63 Prozent auf 127,34 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 20.799.194 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,003 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 600,00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net