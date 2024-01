Schwacher Handel in Wien: ATX präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Der ATX bewegt sich am Nachmittag auf rotem Terrain.

Am Mittwoch bewegt sich der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,21 Prozent leichter bei 3.419,10 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 115,406 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,004 Prozent auf 3.426,27 Punkte an der Kurstafel, nach 3.426,39 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Mittwoch bei 3.413,75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3.429,62 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Wochenbeginn fiel der ATX bereits um 0,311 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, mit 3.321,76 Punkten bewertet. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 10.10.2023, einen Stand von 3.150,31 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 10.01.2023, den Stand von 3.241,62 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Raiffeisen (+ 0,80 Prozent auf 18,83 EUR), Telekom Austria (+ 0,51 Prozent auf 7,92 EUR), Andritz (+ 0,46 Prozent auf 54,50 EUR), OMV (+ 0,28 Prozent auf 38,74 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,24 Prozent auf 20,95 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen BAWAG (-2,37 Prozent auf 47,06 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,11 Prozent auf 120,60 EUR), Lenzing (-2,03 Prozent auf 33,80 EUR), AT S (AT&S) (-1,85 Prozent auf 24,42 EUR) und Vienna Insurance (-0,93 Prozent auf 26,75 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 257.167 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 29,444 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,58 erwartet. Die BAWAG-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net