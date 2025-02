Schwacher Handel in Zürich: SLI mittags leichter

Marktbericht

Beim SLI stehen die Signale heute auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel

Am Mittwoch geht es im SLI um 12:09 Uhr via SIX um 0,07 Prozent auf 2.087,03 Punkte abwärts. Zuvor eröffnete der Index bei 2.090,30 Zählern und damit 0,086 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2.088,51 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.086,07 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.093,49 Zählern.

SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,792 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, lag der SLI bei 1.950,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.11.2024, wies der SLI einen Wert von 1.927,34 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.02.2024, wurde der SLI mit 1.811,23 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8,61 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.097,83 Punkten. Bei 1.913,80 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell ams-OSRAM (+ 7,74 Prozent auf 8,68 CHF), Julius Bär (+ 1,11 Prozent auf 58,30 CHF), Roche (+ 0,80 Prozent auf 290,50 CHF), SGS SA (+ 0,72 Prozent auf 97,96 CHF) und Swatch (I) (+ 0,59 Prozent auf 171,50 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Lonza (-1,35 Prozent auf 600,60 CHF), Alcon (-1,14 Prozent auf 81,18 CHF), UBS (-0,59 Prozent auf 30,12 CHF), Novartis (-0,51 Prozent auf 97,54 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,48 Prozent auf 208,50 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1.110.608 Aktien gehandelt. Mit 242,423 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 8,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Adecco SA-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,03 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net