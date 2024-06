Schwacher Handel in Zürich: SMI mittags leichter

Kursentwicklung

Der SMI fällt heute.

Am Montag verbucht der SMI um 12:08 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,99 Prozent auf 12.133,17 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,414 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 12.136,17 Zählern und damit 0,968 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (12.254,76 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 12.120,20 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 12.202,93 Punkten.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 10.05.2024, lag der SMI-Kurs bei 11.753,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, stand der SMI bei 11.647,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, bei 11.254,42 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 8,62 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12.295,18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11.064,90 Zählern markiert.

SMI-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Givaudan (+ 1,02 Prozent auf 4.358,00 CHF), Holcim (+ 0,53 Prozent auf 80,40 CHF), Lonza (-0,04 Prozent auf 500,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,19 Prozent auf 268,10 CHF) und Swisscom (-0,20 Prozent auf 502,50 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Nestlé (-1,65 Prozent auf 96,40 CHF), UBS (-1,55 Prozent auf 27,98 CHF), Swiss Re (-1,41 Prozent auf 112,05 CHF), Richemont (-1,27 Prozent auf 148,20 CHF) und Partners Group (-1,16 Prozent auf 1.151,50 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1.399.047 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 261,080 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,75 erwartet. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,79 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net