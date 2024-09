Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Index-Performance

Am Mittwochabend herrschte in New York ein ruhiger Handel.

Am Mittwoch gab der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 0,20 Prozent auf 18.921,40 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,665 Prozent schwächer bei 18.832,64 Punkten in den Handel, nach 18.958,73 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 19.070,82 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18.808,76 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 2,66 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, bei 18.440,85 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 04.06.2024, einen Stand von 18.654,84 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bei 15.490,86 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 14,37 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20.690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.249,19 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Tesla (+ 4,18 Prozent auf 219,41 USD), Mondelez (+ 4,18 Prozent auf 75,27 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,87 Prozent auf 140,87 USD), CoStar Group (+ 1,67 Prozent auf 77,20 USD) und Analog Devices (+ 1,41 Prozent auf 221,80 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Dollar Tree (-22,16 Prozent auf 63,56 USD), Zscaler (-18,67 Prozent auf 157,13 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-5,12 Prozent auf 92,75 USD), Charter A (-4,27 Prozent auf 331,64 USD) und Super Micro Computer (-4,14 Prozent auf 423,47 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 76.566.532 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,150 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

In diesem Jahr präsentiert die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 4,86 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net