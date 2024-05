Schwacher Handel: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer

NASDAQ Composite-Marktbericht

NASDAQ Composite-Kurs zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel

Am Mittwoch schloss der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 16.801,54 Punkten ab. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,038 Prozent auf 16.839,02 Punkte an der Kurstafel, nach 16.832,62 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 16.855,27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16.712,09 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,596 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 22.04.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 15.451,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.02.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 16.041,62 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 12.720,78 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 13,79 Prozent nach oben. 16.855,27 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 14.477,57 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Enzon Pharmaceuticals (+ 36,68 Prozent auf 0,13 USD), Sify (+ 11,72 Prozent auf 1,43 USD), AmeriServ Financial (+ 8,30 Prozent auf 2,74 USD), AngioDynamics (+ 7,85 Prozent auf 6,32 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 6,46 Prozent auf 0,64 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Century Aluminum (-7,86 Prozent auf 17,47 USD), Grupo Financiero Galicia (-7,19 Prozent auf 33,58 USD), Photronics (-6,86 Prozent auf 26,32 USD), Cutera (-6,14 Prozent auf 2,14 USD) und Taylor Devices (-5,37 Prozent auf 50,56 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 11.828.902 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 2,911 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Im Index verzeichnet die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 17,78 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

