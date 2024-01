Schwacher Handel: S&P 500 verbucht zum Start des Mittwochshandels Verluste

S&P 500-Performance im Fokus

Der S&P 500 fällt am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Mittwoch fällt der S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE um 0,81 Prozent auf 4.727,36 Punkte zurück. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 40,265 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,691 Prozent auf 4.733,03 Punkte an der Kurstafel, nach 4.765,98 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 4.726,42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4.739,13 Punkten erreichte.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, wurde der S&P 500 auf 4.719,19 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 17.10.2023, lag der S&P 500 bei 4.373,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.01.2023, erreichte der S&P 500 einen Wert von 3.990,97 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 verlor der Index bereits um 0,326 Prozent. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 4.802,40 Punkten. Bei 4.682,11 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Boeing (+ 2,05 Prozent auf 204,63 USD), Elevance Health (+ 1,63 Prozent auf 481,00 USD), Assurant (+ 1,40 Prozent auf 166,79 USD), Cardinal Health (+ 1,35 Prozent auf 107,82 USD) und Citizens Financial Group (+ 1,19 Prozent auf 31,57 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil SVB Financial Group (-21,05 Prozent auf 0,15 USD), Charles Schwab (-6,97 Prozent auf 59,83 USD), DXC Technology (-5,04 Prozent auf 22,40 USD), Estée Lauder Companies (-3,22 Prozent auf 125,58 USD) und Enphase Energy (-3,13 Prozent auf 105,35 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 2.637.248 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,655 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 137,14 Prozent an der Spitze im Index.

