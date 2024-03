Schwacher Handel: SLI notiert am Montagmittag im Minus

Index-Bewegung

Beim SLI stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Um 12:08 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,15 Prozent auf 1.903,53 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,368 Prozent auf 1.899,36 Punkte an der Kurstafel, nach 1.906,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 1.897,71 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1.907,26 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, mit 1.796,30 Punkten bewertet. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 11.12.2023, den Wert von 1.757,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, wies der SLI einen Stand von 1.715,62 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,94 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 1.907,30 Punkte. Bei 1.742,94 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Roche (+ 1,15 Prozent auf 240,95 CHF), Swisscom (+ 0,71 Prozent auf 511,20 CHF), Givaudan (+ 0,46 Prozent auf 3.921,00 CHF), Novartis (+ 0,44 Prozent auf 88,50 CHF) und Alcon (+ 0,34 Prozent auf 77,06 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen VAT (-2,40 Prozent auf 459,90 CHF), Lindt (-1,50 Prozent auf 11.140,00 CHF), ams (-1,47 Prozent auf 1,14 CHF), Temenos (-1,15 Prozent auf 65,48 CHF) und Straumann (-1,06 Prozent auf 149,35 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 3.807.642 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 256,173 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,97 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

