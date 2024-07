Schwacher Handel: So bewegt sich der S&P 500 aktuell

Index-Performance im Fokus

Aktuell ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Am Dienstag bewegt sich der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,61 Prozent leichter bei 5.430,28 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 46,030 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,261 Prozent auf 5.477,82 Punkte an der Kurstafel, nach 5.463,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 5.401,70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.489,46 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, notierte der S&P 500 bei 5.460,48 Punkten. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 30.04.2024, bei 5.035,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, erreichte der S&P 500 einen Stand von 4.582,23 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 14,49 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 5.669,67 Punkte. Bei 4.682,11 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Lumen Technologies (+ 30,93 Prozent auf 2,54 USD), First Republic Bank (+ 18,75 Prozent auf 0,02 USD), Howmet Aerospace (+ 13,24 Prozent auf 93,82 USD), F5 Networks (+ 12,55 Prozent auf 199,87 USD) und PayPal (+ 8,96 Prozent auf 64,22 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Merck (-9,34 Prozent auf 115,84 USD), Corning (-8,53 Prozent auf 39,04 USD), Ecolab (-7,87 Prozent auf 228,41 USD), IPG Photonics (-6,08 Prozent auf 82,28 USD) und NVIDIA (-5,45 Prozent auf 105,51 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 45.214.193 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,089 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. First Republic Bank lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 600,00 Prozent.

Redaktion finanzen.net