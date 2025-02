Schwacher Handel: SPI zeigt sich am Mittwochmittag schwächer

SPI im Blick

Der SPI kommt am dritten Tag der Woche nicht vom Fleck.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,01 Prozent tiefer bei 16.850,23 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,237 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,138 Prozent fester bei 16.875,78 Punkten in den Mittwochshandel, nach 16.852,48 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Mittwoch bei 16.850,23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16.899,14 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,813 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 15.724,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2024, lag der SPI bei 15.597,29 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.02.2024, bei 14.634,74 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 8,58 Prozent aufwärts. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16.899,14 Punkten. Bei 15.453,24 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 12,36 Prozent auf 0,30 CHF), Edisun Power Europe (+ 8,74 Prozent auf 53,50 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 8,57 Prozent auf 9,50 CHF), ams-OSRAM (+ 7,74 Prozent auf 8,68 CHF) und Idorsia (+ 4,28 Prozent auf 0,74 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil SHL Telemedicine (-49,54 Prozent auf 1,11 CHF), DKSH (-5,39 Prozent auf 68,40 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-4,70 Prozent auf 15,82 CHF), Xlife Sciences (-2,65 Prozent auf 22,00 CHF) und Evolva (-2,00 Prozent auf 1,47 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die ARYZTA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1.178.518 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 259,414 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Die Adecco SA-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,03 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

