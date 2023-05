RTL-Aktie im Minus: RTL Group erleidet Umsatzrückgang - Ausblick bestätigt

Aktien in diesem Artikel RTL 39,92 EUR

Den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigte die Bertelsmann-Tochter. Die Prognose steht aber unter dem Vorbehalt, dass sich die TV-Werbemärkte - insbesondere in Deutschland - in der zweiten Jahreshälfte erholen. Im zweiten Quartal sei bisher keine Erholung der TV-Werbemärkte zu erkennen, so das Unternehmen.

Der Konzernumsatz sank um in den ersten drei Monaten des Jahres um 9 Prozent auf 1,422 Milliarden Euro, was neben dem Rückgang der Werbeeinnahmen dem Verkauf der Geschäfte in Belgien und Kroatien geschuldet war. Organisch betrug der Umsatzrückgang 7,7 Prozent.

Der Werbeumsatz des Konzerns sank auf 700 von 829 Millionen Euro. Allein der TV-Werbeumsatz ging auf 545 von 653 Millionen Euro zurück.

Auch bei der Produktionstochter Fremantle sank der Umsatz. Er fiel um 5,6 Prozent auf 435 Millionen Euro. Der Streaming-Umsatz des Konzerns erhöhte sich im Auftaktquartal dagegen um 15,6 Prozent. Die Anzahl der zahlenden Abonnenten stieg um 37,1 Prozent auf 5,9 Millionen.

Ergebniskennziffern nennt RTL in seiner Berichterstattung zum ersten Quartal nicht.

Im laufenden Jahr erwartet RTL weiterhin einen Umsatz von 7,3 bis 7,4 Milliarden Euro nach 7,2 Milliarden im Vorjahr. Das bereinigte EBITA soll bei 1,0 bis 1,05 Milliarden Euro liegen, nachdem RTL im Vorjahr 1,08 Milliarden erzielt hatte. Die Anlaufverluste im Streaming-Geschäft werden bei 200 Millionen Euro gesehen nach 233 Millionen im Vorjahr.

Für die RTL-Aktie geht es im XETRA-Handel zeitweise 3,39 Prozent auf 39,84 Euro ins Minus.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: RTL Group, 360b / Shutterstock.com