Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag mit Abgaben

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Dienstagnachmittag schwächer.

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 19:59 Uhr um 1,09 Prozent auf 19.077,42 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,230 Prozent auf 19.242,61 Punkte an der Kurstafel, nach 19.286,92 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 18.871,52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19.256,35 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19.954,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 19.054,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 15.996,82 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Minus von 1,05 Prozent zu Buche. 20.118,61 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 18.831,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell FARO Technologies (+ 16,29 Prozent auf 31,48 USD), Integra LifeSciences (+ 14,54 Prozent auf 25,26 USD), Methode Electronics (+ 6,29 Prozent auf 11,16 USD), Nektar Therapeutics (+ 5,67 Prozent auf 0,89 USD) und Century Aluminum (+ 5,28 Prozent auf 19,53 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Ultra Clean (-25,79 Prozent auf 26,76 USD), Myriad Genetics (-12,92 Prozent auf 12,00 USD), Strategy (-11,72 Prozent auf 249,63 USD), BlackBerry (-10,35 Prozent auf 4,81 USD) und American Superconductor (-6,80 Prozent auf 22,33 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 35.742.964 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,523 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Die Bed Bath Beyond-Aktie verzeichnet mit 0,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Alliance Resource Partners LP-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,63 Prozent gelockt.

