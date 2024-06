Schwacher Wochentag in Zürich: SLI schwächelt

SLI im Fokus

Heutiger Marktbericht zum SLI.

Am Donnerstag tendiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,55 Prozent schwächer bei 1.967,29 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,269 Prozent tiefer bei 1.972,76 Punkten, nach 1.978,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1.977,43 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1.967,29 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der SLI bereits um 0,160 Prozent nach. Vor einem Monat, am 13.05.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1.915,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.03.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1.930,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.06.2023, erreichte der SLI einen Stand von 1.776,91 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 11,56 Prozent zu Buche. Bei 1.993,61 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1.742,94 Zählern.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Temenos (+ 1,08 Prozent auf 60,75 CHF), Alcon (+ 0,63 Prozent auf 82,62 CHF), Logitech (+ 0,37 Prozent auf 91,28 CHF), Roche (+ 0,25 Prozent auf 244,10 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,08 Prozent auf 260,10 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen ams (-5,12 Prozent auf 1,34 CHF), Sika (-3,28 Prozent auf 262,60 CHF), Sonova (-2,24 Prozent auf 279,20 CHF), Julius Bär (-1,76 Prozent auf 51,46 CHF) und Swatch (I) (-1,66 Prozent auf 186,35 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SLI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.258.713 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 251,320 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Mit 5,92 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net