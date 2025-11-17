DAX23.769 -0,5%Est505.661 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,96 +2,7%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.469 +1,4%Euro1,1595 -0,2%Öl64,44 +0,2%Gold4.066 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Tesla A1CX3T SAP 716460 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas leichter -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Geely, Netflix, SUSS MicroTec, Formycon, Siemens, Samsung und SK hynix im Fokus
Top News
Elbit Systems (ESLT): Milliarden-Deal zementiert langfristige Umsatzbasis im Rüstungssektor! Elbit Systems (ESLT): Milliarden-Deal zementiert langfristige Umsatzbasis im Rüstungssektor!
DAX-Stabilisierungsversucht zunächst beendet - Jahresendrally wird immer fraglicher DAX-Stabilisierungsversucht zunächst beendet - Jahresendrally wird immer fraglicher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.

Schweizer Wirtschaft schrumpft deutlich wegen US-Zöllen

17.11.25 10:24 Uhr

BERN (dpa-AFX) - Die US-Zölle für Waren aus der Schweiz haben die Wirtschaft des Landes überraschend stark belastet. Im dritten Quartal schrumpfte das Bruttoinlandprodukt (BIP) im Quartalsvergleich um 0,5 Prozent, wie das Staatssekretariates für Wirtschaft (Seco) am Montag in Bern nach einer ersten Schätzung mitteilte. Damit ist die wirtschaftliche Entwicklung deutlich schlechter ausgefallen als von Ökonomen erwartet. Von Bloomberg erfasste Analysten hatten für die drei Monate Juli bis September im Schnitt nur einen leichten Dämpfer von 0,1 Prozent erwartet.

Wer­bung

Vor allem das chemisch-pharmazeutische Gewerbe habe im dritten Quartal einen deutlichen Rückgang verbucht, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Während die Industrie insgesamt eine negative Entwicklung verzeichnet habe, sei der Dienstleistungssektor unterdurchschnittlich gewachsen.

Zur Erinnerung: Anfang August hatte US-Präsident Donald Trump der Schweiz Importzölle von 39 Prozent auferlegt. Die Entscheidung war ein Schock und sorgte für große Verunsicherung in der Schweizer Wirtschaft, vor allem aber bei stark exportabhängigen Branchen. Die ersten Auswirkungen waren etwa in stark rückläufigen Exportzahlen der Uhren- oder Tech-Branche schnell sichtbar.

Damit setzt sich die Verlangsamung in der Schweizer Wirtschaft fort. Bereits im zweiten Quartal war die Schweizer Wirtschaft kaum noch gewachsen, nachdem im ersten Jahresviertel noch ein Plus von 0,8 Prozent zu Buche gestanden hatte.

Wer­bung

Die aktuellen Daten basieren auf einer Schnellschätzung des Seco. Noch unvollständig verfügbare Grunddaten werden dabei mit prognostizierten Werten ergänzt. Die später verfügbaren vollständigen und aktualisierten Daten könnten das Ergebnis noch verändern. Die offizielle Schätzung zum dritten Quartal werden am 28. November erwartet./hr/uh/AWP/jkr/mis