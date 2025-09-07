Scope erhöht Litauen auf A+ (A) - Ausblick erhöht auf Stabil (Positiv)

DOW JONES--Die Ratingagentur Scope hat das Langfristratings für Litauen auf A+ von A erhöht. Der Ausblick sei nunmehr stabil (bislang: positiv), teilte Scope am späten Freitagabend mit. Mit der Hochstufung tragen die Analysten dem starken Wachstum des Landes Rechnung. Es profitiere von strukturellen Verbesserungen infolge seiner Reformen und umfangreicher, EU-finanzierter Investitionen.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2025 17:03 ET (21:03 GMT)