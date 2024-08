Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 73,05 EUR.

Die Aktie verlor um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 73,05 EUR. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 73,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 73,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 47 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 74,15 EUR markierte der Titel am 22.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,51 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 55,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,27 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 78,73 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2024 2,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

