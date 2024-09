Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Scout24. Zuletzt ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 70,85 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:47 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 70,85 EUR. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 71,45 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 71,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 53.198 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,15 EUR) erklomm das Papier am 22.07.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 4,66 Prozent Luft nach oben. Am 01.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,20 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 28,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 79,39 EUR.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 91,20 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 91,20 Mio. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 31.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,69 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout24-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter