Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 77,80 EUR.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 77,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 77,65 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 77,80 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 377 Aktien.

Am 01.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 79,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 55,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 40,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,22 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 79,49 EUR aus.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 EUR, nach 0,50 EUR im Vorjahresvergleich. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2024 terminiert. Am 30.10.2025 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2024 2,70 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

