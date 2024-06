Scout24 Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Scout24

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 69,95 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 69,95 EUR. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 69,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.310 Scout24-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.05.2024 bei 73,45 EUR. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 4,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.07.2023 bei 53,28 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,28 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 78,63 EUR.

Scout24 veröffentlichte am 25.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Scout24-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Schätzungsweise am 07.08.2025 dürfte Scout24 die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Mai 2024: Experten empfehlen Scout24-Aktie mehrheitlich zum Kauf

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Handel aktuell: MDAX steigt zum Start des Dienstagshandels