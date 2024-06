Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Dienstagvormittag südwärts

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 70,00 EUR.

Um 09:00 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 70,00 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 70,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 25 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 73,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.05.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,28 EUR. Dieser Wert wurde am 11.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 23,89 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,28 EUR je Scout24-Aktie. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 78,63 EUR.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,85 EUR je Aktie.

