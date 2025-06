Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Mittwochnachmittag fester

Blick auf Scout24-Kurs

Die Aktie von Scout24 zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 119,60 EUR.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 119,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 119,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 118,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 61.972 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 120,80 EUR erreichte der Titel am 03.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,32 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,46 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 109,93 EUR je Scout24-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 06.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,28 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

