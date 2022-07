Scout24 Aktie News: Scout24 reagiert am Nachmittag positiv

Aktien in diesem Artikel Scout24 49,28 EUR

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04.07.2022 16:22:00 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 49,78 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Scout24-Aktie bisher bei 50,42 EUR. Bei 48,87 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 78.155 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2021 bei 73,36 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,14 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,90 EUR. Dieser Wert wurde am 24.02.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 6,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 70,06 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 03.05.2022. Das EPS lag bei 0,25 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 107,90 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 93,77 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 09.08.2022 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 09.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2022 1,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

