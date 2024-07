Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Scout24 zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 71,50 EUR zu.

Um 09:00 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 71,50 EUR zu. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 71,50 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 271 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 23.05.2024 markierte das Papier bei 73,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 2,73 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.07.2023 bei 53,28 EUR. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 34,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,27 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 78,73 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 08.08.2024 gerechnet. Scout24 dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,84 EUR im Jahr 2024 aus.

