Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagmittag gefragt

Aktie im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Scout24-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 86,40 EUR.

Um 11:36 Uhr konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 86,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Scout24-Aktie bei 86,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 86,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.058 Scout24-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.12.2024 bei 90,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 4,86 Prozent zulegen. Am 09.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 61,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 39,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,25 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,74 EUR.

Am 25.03.2021 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 27.02.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,72 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

So stuften die Analysten die Scout24-Aktie im vergangenen Monat ein

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor einem Jahr abgeworfen

Börse Frankfurt in Rot: MDAX zum Start in Rot