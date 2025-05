Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Nachmittag fester

Scout24 im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 108,40 EUR.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 108,40 EUR. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 109,40 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 108,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 33.395 Scout24-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (109,40 EUR) erklomm das Papier am 08.05.2025. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 0,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,90 EUR ab. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 64,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,32 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,43 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 102,40 EUR je Scout24-Aktie aus.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,50 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt.

Die Scout24-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 06.08.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,27 EUR je Scout24-Aktie.

