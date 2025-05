Fokus auf Aktienkurs

Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Vormittag stärker

07.05.25 09:23 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Scout24. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 107,40 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 107,40 EUR. Die Scout24-Aktie legte bis auf 107,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 107,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.279 Scout24-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 108,10 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,65 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,90 EUR ab. Mit Abgaben von 38,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. 2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,32 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,42 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 98,55 EUR. Scout24 veröffentlichte am 25.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Scout24 im vergangenen Quartal 91,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umsetzen können. Die Scout24-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 06.08.2026. Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,24 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie Scout24-Aktie trotzdem leichter: Scout24 bestätigt Ausblick nach gutem Jahresauftakt MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 5 Jahren eingefahren Scout24-Aktie: Experten empfehlen Scout24 im April mehrheitlich zum Kauf

