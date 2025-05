ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Scout24 auf 'Overweight' - Ziel 114 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Der Betreiber von Internet-Portalen habe ein starkes erstes Jahresviertel hinter sich, schrieb Marcus Diebel in einer ersten Einschätzung am Dienstag. In der Internet-Branche bleibe die Aktie für ihn ein Kerninvestment./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2025 / 07:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2025 / 07:06 / BST

