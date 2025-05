Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Scout24 zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 117,50 EUR.

Die Aktie notierte um 11:41 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 117,50 EUR zu. Bei 117,90 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 116,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.062 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 117,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,34 Prozent hinzugewinnen. Am 20.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Nach 1,32 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,46 EUR je Scout24-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 109,93 EUR aus.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 06.08.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,28 EUR je Scout24-Aktie.

