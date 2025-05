Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Vormittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 117,10 EUR.

Um 09:03 Uhr ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 117,10 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 117,10 EUR zu. Bei 116,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 967 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2025 bei 117,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 0,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 65,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 43,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,32 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,46 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 109,93 EUR aus.

Scout24 veröffentlichte am 25.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Scout24 am 07.08.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 06.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,28 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

